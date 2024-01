Clôture du festival avec le mini concert : « Le Dernier sur la plaine » Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 10 février 2024, Bordeaux.

Clôture du festival avec le mini concert : « Le Dernier sur la plaine » Samedi 10 février 2024, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre et gratuite

Du 1er au 15 février 2023, le festival de science-fiction Les Mycéliades réunit plus de 50 couples de cinémas et de médiathèques pour faire vivre la SF un peu partout en France.

Un voyage intérieur extraordinaire avec, en toile de fond, les grandes plaines américaines ! Voici, pour clore en beauté le festival, le programme musical que vous propose l’autrice Nathalie Bernard avec Gregory Desgranges qui l’accompagnera à la guitare.

« L’écriture achevée, j’ai souvent envie de prolonger le récit par la parole, voire le chant et de lui donner une, voire plusieurs voix. Cette proposition suit ce désir. Je lirai quelques passages du livre entre les chansons ».

Quanah Parker est le fils du grand chef Peta Nocona et d’une femme aux yeux clairs. Inspiré de faits réels, le roman « Le Dernier sur la plaine » nous entraîne sur les traces de celui qui deviendra le dernier chef Comanche à avoir vécu libre sur les grandes plaines américaines. Le destin d’un homme qui s’est battu, sa vie durant, pour tenter de sauver son peuple et sa culture.

Ce concert sera suivi d’un bord de scène et d’un pot convivial.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

