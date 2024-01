Quiz Terminator 1 Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 10 février 2024, Bordeaux.

Quiz Terminator 1 Samedi 10 février 2024, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre et gratuite

Du 1er au 15 février 2024, le festival de science-fiction Les Mycéliades réunit plus de 50 couples de cinémas et de médiathèques pour faire vivre la SF un peu partout en France.

Cette année, la bibliothèque Mériadeck et le cinéma Utopia s’unissent pour vous faire « Voyager vers l’infini ».

Et quel meilleur film pour voyager dans le temps que Terminator 1 !

Après la projection sur grand écran au cinéma Utopia de ce film culte, prolongez le plaisir à la bibliothèque Mériadeck par des sessions 100% ludiques.

Testez vos connaissances avec un quiz Terminator 1, spécialement créé à cette occasion par vos bibliothécaires. Remportez deux places pour la séance de votre choix au cinéma Utopia.

Venez avec votre smartphone pour jouer avec nous.

Bibliothèque Mériadeck, rendez-vous à l’espace pique-nique (niveau 0).

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 Accessible aux personnes à mobilité réduite

mycéliades festival