Restitution d’ateliers d’écriture et rencontre avec Nathalie Bernard pour « Les Nuées » Vendredi 9 février 2024, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre et gratuite

Du 1er au 15 février 2024, le festival de science-fiction Les Mycéliades réunit plus de 50 couples de cinémas et de médiathèques pour faire vivre la SF un peu partout en France.

Cette année, la bibliothèque Mériadeck et le cinéma Utopia s’unissent pour vous faire « Voyager vers l’infini ».

La mission de nous faire voyager, toujours plus haut et plus loin, est confiée à l’une de nos romancières bordelaises les plus prolifiques : Nathalie Bernard. Riche de succès éditoriaux remarqués, elle nous embarque cette fois-ci dans un récit d’anticipation dystopique passionnant : Les Nuées.

Nous souhaitions faire découvrir l’univers de l’autrice en permettant à une classe de lycéens d’effectuer des ateliers d’écriture sous sa houlette. Nous sommes ravis d’accueillir une classe de seconde du lycée Montaigne à Bordeaux pour une restitution de leurs ateliers.

Nous prolongerons le plaisir avec une rencontre et une séance dédicace autour du roman « Les Nuées » avec la librairie Comptines.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00

mycéliades science-fiction