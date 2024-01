Qu’on se le lise ! C’est pas juste ! Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, mercredi 7 février 2024.

Qu’on se le lise ! C’est pas juste ! La pauvreté à hauteur d’enfant Mercredi 7 février, 16h30 Bibliothèque Mériadeck sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T16:30:00+01:00 – 2024-02-07T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-07T16:30:00+01:00 – 2024-02-07T17:30:00+01:00

Depuis 2016, le Prix UNICEF de littérature jeunesse permet de sensibiliser aux droits de l’enfant grâce à la lecture et de récompenser des ouvrages porteurs des valeurs de l’UNICEF. L’édition 2024 valorise des ouvrages sur la thématique de la pauvreté des enfants et de la lutte contre les inégalités sociales.

A cette occasion, viens écouter et voter pour ton histoire préférée !

Les livres de la sélection sont également mis à disposition dans la bibliothèque pour les lire et voter.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Prix Unicef jeunesse