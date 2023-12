À la découverte d’un nouveau loisir créatif grâce à internet Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

À la découverte d'un nouveau loisir créatif grâce à internet Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 1 février 2024, Bordeaux. À la découverte d'un nouveau loisir créatif grâce à internet Jeudi 1 février 2024, 14h00 Bibliothèque Mériadeck

Début : 2024-02-01T14:00:00+01:00 – 2024-02-01T16:00:00+01:00

Découvrez l'art de la créativité avec nos tutos en ligne, de Pinterest à YouTube! Rejoignez notre atelier et apprenez à tricoter, dessiner, peindre… grâce à des guides inspirants disponibles sur vos plateformes préférées. Libérez votre potentiel artistique avec nous! Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Atelier numérique

