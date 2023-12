FLASH Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 30 janvier 2024 13:00, Bordeaux.

FLASH Mardi 30 janvier 2024, 14h00 Bibliothèque Mériadeck inscription auprès de la bibliothèque

Destiné à tous ceux désireux de démystifier les termes souvent énigmatiques du monde numérique, cet événement est conçu pour vous initier, peu importe votre niveau de connaissance préalable.

Au cours de cette heure, nous explorerons ensemble les concepts clés du vocabulaire numérique, des bases essentielles aux termes plus avancés. À travers des exemples concrets et des explications simples, vous aurez l’opportunité de vous familiariser avec des mots tels que « cloud computing », « algorithmes », « sécurité en ligne », « données personnelles » et bien plus encore.

Notre objectif est de rendre ce jargon accessible à tous, de faciliter la compréhension de ce qui peut sembler complexe et ainsi vous permettre de naviguer en toute confiance dans l’univers numérique en constante évolution.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-30T14:00:00+01:00 – 2024-01-30T15:00:00+01:00

