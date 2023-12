En corps Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 27 janvier 2024, Bordeaux.

En corps Samedi 27 janvier 2024, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Début : 2024-01-27T15:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T15:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Une film de Cédric Klapisch

2022, comédie dramatique, 1h43

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée. Elle va devoir apprendre à se réparer et à retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre…

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr

Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite