Arpentage du livre L’attachement social : Formes et fondements de la solidarité humaine Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 27 janvier 2024, Bordeaux.

Début : 2024-01-27T09:30:00+01:00 – 2024-01-27T12:30:00+01:00

Afin de préparer la rencontre du 5 mars avec Serge Paugam, les bibliothécaires vous invitent à venir apenter son livre, L’attachement social : Formes et fondements de la solidarité humaine.

L’arpentage est un moment de lecture collective et débat : chaque participant doit lire une partie du livre et en rendre compte aux autres participants. Une expérience riche et stimulante pour découvrir la pensée d’un auteur avec l’aide des autres !

La rencontre avec Serge Paugam s’inscrit dans le cadre du cycle Parlons sciences ! Parlons histoire ! : une invitation à la rencontre de scientifiques et historiens renommés, sollicités pour partager leur savoir avec le plus grand nombre dans un format participatif et convivial.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Sociologie Université populaire

