FLASH Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 23 janvier 2024 13:00, Bordeaux.

FLASH Mardi 23 janvier 2024, 14h00 Bibliothèque Mériadeck inscription auprès de la bibliothèque

Vous vous demandez comment connecter vos appareils sans utiliser de câbles encombrants ? Rejoignez-nous pour un voyage d’une heure au cœur de la technologie sans fil avec notre atelier dédié au Bluetooth !

Qu’est-ce que le Bluetooth ?

Le Bluetooth est bien plus qu’une simple technologie de communication sans fil. Il facilite la connexion entre différents appareils, permettant le partage de données, la diffusion audio, et bien plus encore, le tout sans la contrainte des fils.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T14:00:00+01:00 – 2024-01-23T15:00:00+01:00

2024-01-23T14:00:00+01:00 – 2024-01-23T15:00:00+01:00

atelier numérique