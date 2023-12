Le tarot du thésard Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Le tarot du thésard Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 20 janvier 2024, Bordeaux. Le tarot du thésard Samedi 20 janvier 2024, 16h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T16:30:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T16:30:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00 Par l’importance de ses fonds, notamment patrimoniaux, la bibliothèque Mériadeck est un lieu privilégié pour la recherche universitaire. Tels des cartomanciens modernes, les doctorants de l’Université de Bordeaux-Montaigne essaieront de vous faire deviner leur sujet de thèse à travers des cartes de tarot qui seront autant d’indices. Dans un monde où la curiosité et la connaissance se rencontrent, ils vous guideront à travers leur domaine d’expertise avec enthousiasme et ingéniosité. Chaque carte dévoilera un fragment de savoir, un éclairage sur des domaines variés : de la littérature à l’histoire, de la géographie aux arts, offrant un aperçu captivant des défis académiques contemporains. Dans l’atmosphère conviviale de la bibliothèque où le savoir se transforme en jeu, le tarot du thésard est une passerelle entre l’univers académique et le grand public, et une occasion rare de voir la recherche universitaire autrement. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Code postal 33000 Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Latitude 44.835305 Longitude -0.586878 latitude longitude 44.835305;-0.586878

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/