Créateliers : produits ménagers écologiques Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 20 janvier 2024, Bordeaux.

Créateliers : produits ménagers écologiques Venez apprendre à fabriquer vous-mêmes vos produits ménagers ! Samedi 20 janvier, 10h00 Bibliothèque Mériadeck sur inscription

Début : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T13:00:00+01:00

Pour inaugurer le nouveau cycle d’ateliers créatifs de la bibliothèque, les créateliers, Anne et Tristan vous proposent de vous initier à la fabrication de produits ménagers écologiques.

Nous vous proposons de concocter un liquide vaisselle, un gel détartrant WC, un produit pour laver les vitres, de la lessive en poudre et un nettoyant multi-usages !

Venez partager un moment créatif dans la bonne humeur. Vous repartirez avec vos produits ménagers, un tutoriel pour pouvoir les refaire en famille ou entre amis et des informations pour aller plus loin.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr

