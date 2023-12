Cafés linguistiques avec la Maison de l’Europe Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Cafés linguistiques avec la Maison de l’Europe Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 16 janvier 2024, Bordeaux. Cafés linguistiques avec la Maison de l’Europe 16 janvier – 12 mars 2024, les mardis Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-16T17:30:00+01:00 – 2024-01-16T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-12T17:30:00+01:00 – 2024-03-12T18:30:00+01:00 Dans une ambiance conviviale, venez apprendre ou améliorer votre maîtrise des principales langues européennes autour d’une tasse de café : anglais, espagnol, portugais, italien, allemand. La conversation est animée par des étudiants de la Maison de l’Europe de Bordeaux.

Ouvert à tous les niveaux. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « http://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Code postal 33000 Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Latitude 44.835305 Longitude -0.586878 latitude longitude 44.835305;-0.586878

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/