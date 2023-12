FLASH Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 16 janvier 2024 13:00, Bordeaux.

FLASH Mardi 16 janvier 2024, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Inscription auprès de la bibliothèque

Dans un monde numérique où les fraudes par e-mail sont de plus en plus sophistiquées, il est crucial de savoir identifier les signaux d’alerte pour se protéger. Cet atelier interactif de 1 heure est conçu pour vous fournir les outils nécessaires afin de reconnaître et éviter les e-mails frauduleux.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T14:00:00+01:00 – 2024-01-16T15:00:00+01:00

2024-01-16T14:00:00+01:00 – 2024-01-16T15:00:00+01:00

atelier numérique