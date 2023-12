Traits d’humour Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Traits d'humour Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 13 janvier 2024, Bordeaux.
Samedi 13 janvier 2024, 10h30

Début : 2024-01-13T10:30:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Au travers des pages de magazines comme L'Assiette au beurre ou La Baïonnette, vous apprécierez les coups de griffes graphiques de dessinateurs tels Jossot, Félix Valloton ou Gus Bofa.

Bibliothèque Mériadeck
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
05 56 10 30 00
https://bibliotheque.bordeaux.fr
biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr

Bibliothèque publique
Accessible aux personnes à mobilité réduite

