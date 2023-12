Tarification Solidaire Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 11 janvier 2024 13:00, Bordeaux.

Tarification Solidaire Jeudi 11 janvier 2024, 14h00 Bibliothèque Mériadeck inscription auprès de la bibliothèque

Nous vous proposons une session interactive et instructive où vous apprendrez à naviguer et utiliser le site dédié à la tarification solidaire. Cependant, je tiens à souligner que cet atelier a pour objectif de vous rendre autonomes dans l’utilisation de cet outil. Je serai là pour vousprésenter le site et répondre à vos questions ,mais l’accent sera mis sur votre apprentissage personnel.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T14:00:00+01:00 – 2024-01-11T16:00:00+01:00

