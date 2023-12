Permanence ACT Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Permanence ACT 10 janvier – 10 avril 2024, les mercredis Bibliothèque Mériadeck sur inscription

Début : 2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T17:00:00+01:00

L'association ACT regroupe 50 conseillers bénévoles qui ont exercé des fonctions de responsabilité en matière de recrutement, de formation, d'encadrement ou d'évaluation durant leur vie professionnelle. Ils assurent des permanences pendant lesquelles ils partagent leur expérience au profit des chercheurs d'emploi ou des personnes qui éprouvent des difficultés d'insertion professionnelle.

Bibliothèque Mériadeck
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

