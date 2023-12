Permanence Ecrivain Public Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 10 janvier 2024, Bordeaux.

Permanence Ecrivain Public 10 janvier – 13 mars 2024, les mercredis Bibliothèque Mériadeck sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T10:00:00+01:00 – 2024-01-10T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T12:00:00+01:00

Une fois par mois dans les bibliothèques Capucins/Saint-Michel et Mériadeck, un écrivain public de l’Atelier Graphite vous apporte son aide dans différentes démarches de la vie quotidienne et professionnelle :

démarches administratives : une aide pour la rédaction de toutes vos lettres administratives, vos contacts ou réponses aux organismes de santé, de l’emploi, du logement

aide juridique : pour faciliter vos démarches, comprendre vos contrats, en lien possible avec la Maison de Justice et du Droit de Bordeaux

courriers privés : une assistance pour toutes vos correspondances personnelles, en toute confidentialité

emploi : CV, lettres de motivation, gestion des droits, et toutes les rédactions professionnelles

Les permanences de l’écrivain public sont gratuites ; il n’est pas nécessaire d’être inscrit à la bibliothèque pour en bénéficier.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

