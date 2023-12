Réglages et fonctions cachées de son smartphone Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Réglages et fonctions cachées de son smartphone Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 4 janvier 2024 13:00, Bordeaux. Réglages et fonctions cachées de son smartphone Jeudi 4 janvier 2024, 14h00 Bibliothèque Mériadeck sur inscription auprès de la bibliothèque Cet atelier a pour but de vous familiariser avec les fonctionnalités cachées et les réglages avancés de votre téléphone Android. Nous explorerons ensemble les options souvent méconnues mais très utiles pour personnaliser et optimiser les performances de votre appareil. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-04T14:00:00+01:00 – 2024-01-04T16:00:00+01:00

2024-01-04T14:00:00+01:00 – 2024-01-04T16:00:00+01:00 atelier numérique Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Code postal 33000 Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Latitude 44.835305 Longitude -0.586878 latitude longitude 44.835305;-0.586878

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/