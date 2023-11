Initiation au Jeu de Rôle Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Initiation au Jeu de Rôle Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 23 décembre 2023, Bordeaux. Initiation au Jeu de Rôle Samedi 23 décembre, 14h00, 15h30, 17h00 Bibliothèque Mériadeck Dans ce jeu de rôle inspiré des jeux vidéo d’aventures textuels, coopérez pour former un personnage héroïque qui va vivre d’incroyables aventures, grâce à vos choix.

3 sessions sont prévues, à destination des enfants de 8 à 14 ans : 14h, 15h30 et 17h Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T14:00:00+01:00 – 2023-12-23T15:00:00+01:00

