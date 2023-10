La FAQ numérique Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 21 décembre 2023, Bordeaux.

La FAQ numérique Jeudi 21 décembre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Inscription auprès de la bibliothèque

Rejoignez-nous pour une FAQ numérique détendue autour d’une tasse de café ! Posez toutes vos questions sur le numérique, les médias sociaux, les applications mobiles et bien plus encore. Notre équipe est là pour vous aider à naviguer dans le monde numérique de manière conviviale et accessible. Venez échanger et apprendre tout en dégustant une tasse de café dans une ambiance décontractée.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T14:00:00+01:00 – 2023-12-21T16:00:00+01:00

Atelier numérique