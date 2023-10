1 heure pour être incollable sur FranceConnect ! Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 19 décembre 2023, Bordeaux.

1 heure pour être incollable sur FranceConnect ! Mardi 19 décembre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Inscription auprès de la bibliothèque

Nous vous guiderons à travers le processus d’inscription, d’authentification, et d’utilisation de FranceConnect pour accéder aux services publics en toute sécurité. Que vous soyez novice ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus, cet atelier est l’occasion idéale pour vous familiariser avec cet outil essentiel. Joignez-vous à nous et simplifiez vos démarches en ligne en un clin d’œil ! »

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T14:00:00+01:00 – 2023-12-19T15:00:00+01:00

Atelier numérique