Murder Party – 2h avant la pleine lune Vendredi 15 décembre, 19h00 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription

Des loups-garous ont été repérés dans le quartier de Mériadeck, ils se regroupent à la bibliothèque ce vendredi 15 décembre, c’est le moment de les identifier !

Par groupe, venez enquêter, interroger les suspects présents, échanger et tenter de ne pas semer le chaos ! Parce que si vous échouez, c’est vous ou votre voisin qui risquez d’être victime…

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:30:00+01:00

