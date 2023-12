Mardi de la Musique : Mozart en Italie Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 12 décembre 2023, Bordeaux.

Mardi de la Musique : Mozart en Italie Mardi 12 décembre, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Pour couronner en beauté la saison 2023 des Mardis de la Musique, la Bibliothèque de Bordeaux vous propose une conférence chantée consacrée à Mozart.

Des élèves du département Voix du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud interprèteront des pièces d’opéras de Mozart (Cosi fan tutte, Don Giovanni, Les Noces de Figaro…), accompagnés au piano par différents enseignants : des airs extraits du spectacle Mozart en Italie, dans le cadre du temps fort programmé à l’Opéra de Bordeaux et sur le territoire du 1er au 10 décembre.

Un bord de scène sera proposé à la fin du concert : l’occasion de poser toutes vos questions aux chanteurs et chanteuses.

Avec la participation d’élèves des classes de chant de Mesdames Sharon Coste-Poras et Maryse Castets, enseignantes au département Voix du Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud : Winona Berry, Baudoin Doussau, Maïlie Ghilaci, Marie-France Koua, Lauriane Mathet, Justine Maucurier, Pierre Paillet, Samuel Rouveure

Chefs de chant : Miren Casado, Denis Poras

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mardis de la Musique Conservatoire de Bordeaux