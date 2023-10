Les scènes amateurs Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 9 décembre 2023, Bordeaux.

Les scènes amateurs Samedi 9 décembre, 15h30 Bibliothèque Mériadeck Inscription obligatoire (pour les artistes participants uniquement)

La première partie du concert est réservée aux musiciens et musiciennes débutant-es ou intermédiaires (maximum 15 min par passage) ; la seconde à un groupe ou un artiste plus expérimentés (45 min par passage). Tous les styles de musique sont bienvenus (batterie acoustique acceptée).

Plus d’informations ci-dessous: ICI

Pour vous inscrire ou plus d’informations, contactez-nous au 05 56 10 30 58 aux horaires d’ouverture. Pour les artistes confirmés, envoyez vos fiches techniques, biographies et liens à centremmus@gmail.com.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr

Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

scène amateur concert