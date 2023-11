Unbreakher en concert ! Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 9 décembre 2023, Bordeaux.

Unbreakher en concert ! Samedi 9 décembre, 15h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

« Valérie, Mathilde, Christelle, Maïté, Camille. Cinq femmes de générations différentes. Cinq personnalités affûtées. Cinq musiciennes rassemblées autour d’un projet encore trop peu présent dans le paysage musical en général : faire sonner du rock rien qu’entre nanas ! Attention, ne vous y méprenez pas : il n’est pas question ici de sons édulcorés, paillettes et autres lieux communs souvent encore associés au genre féminin. Le groupe, par sa pêche et sa forte envie d’en découdre avec la scène, risque de vous surprendre avec des reprises de Blues Pills, Jet, Papa Roach… et de vous faire lâcher votre bière ! Accrochez-vous !! »

En première partie : les scènes amateurs

Rap, chanson, musique classique, musique du monde… Six artistes et groupes amateurs se succèdent pour un programme éclectique. C’est une première pour nous, mais c’est aussi une première pour certains d’entre eux ! Venez les soutenir !

Après l’évènement, la Bibliothèque vous offre l’apéritif !

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

