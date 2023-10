Lecture musicale Notre petit monde Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Lecture musicale Notre petit monde Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 8 décembre 2023, Bordeaux. Lecture musicale Notre petit monde Vendredi 8 décembre, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre et gratuite, sur inscription Une lecture mise en espace et en musique par Jean-Philippe Ibos et Tony Leite

Compagnie Atelier de Mécanique Générale Contemporaine Grâce au double soutien de CHANGES (AAP EMERGENCE), et de la DRAC, nous avons le plaisir de vous annoncer la restitution publique de l’atelier de création dramaturgique mené l’an dernier au Centre Émile Durkheim (atelier C’est pas très académique !). Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « agnes.dupont@u-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.centreemiledurkheim.fr/evenements/atelier-teat/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:30:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

2023-12-08T18:30:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00 sociologie lecture musicale Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux latitude longitude 44.835305;-0.586878

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/