Rencontre autour du livre Pubère la vie A l’école des genres Mardi 5 décembre, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Pubère la vie : À l’école des genres, nous emmène au cœur des salles de classe, partout en France, pour découvrir sans filtre comment les ados appréhendent les questions d’égalité liées aux genres.

Ce livre propose le point de vue d’un travailleur social rompu à parler autant d’IST, de harcèlement que de sexisme, à l’oral comme à l’écrit, avec un ton mordant et beaucoup d’humour.

Dr Kpote raconte comment il parle de déconstruction avec des jeunes en pleine construction et s’attache à ne pas faire payer l’addition des générations passées à des jeunes, hommes en particulier, en quête de repères, et qui seront les adultes de demain.

Dr Kpote est animateur de prévention vie affective et sexuelle dans les collèges, lycées et formations professionnelles depuis 20 ans. Il est également chroniqueur pour le magazine Causette depuis 2012

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:30:00+01:00 – 2023-12-05T20:00:00+01:00

