Gironde Des livres en Nouvelle-Aquitaine : Rencontre avec Dr Kpote Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 5 décembre 2023, Bordeaux. Des livres en Nouvelle-Aquitaine : Rencontre avec Dr Kpote Mardi 5 décembre, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Les rapports de genre sont un sujet brûlant de nos jours.

A travers son essai Pubère la vie : À l’école des genres, Dr Kapote nous emmène au cœur des salles de classe, partout en France, pour découvrir sans filtre comment les ados appréhendent les questions d’égalité liées au genre.

Dr Kapote est animateur de prévention vie affective et sexuelle dans les collèges, lycées et formations professionnelles depuis 20 ans. Bibliothèque Mériadeck 85 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

