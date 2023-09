Cinémidi │FAME Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 5 décembre 2023, Bordeaux.

Cinémidi │FAME Mardi 5 décembre, 12h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

FAME

Un film de Giacomo Abbruzzese (Italie/France, 2017, 57′, vostfr)

Dans une charmante petite ville du sud de l’Italie, Grottaglie, fleuron de la céramique depuis des siècles, Angelo Milano fait venir des artistes du monde entier : Blu, JR, Momo, Swoon, Vhils et d’autres encore, munis de leurs bombes, s’emparent des murs et des façades. Durant cinq ans, Fame, festival de street art DIY, donne lieu aux provocations les plus osées. Mais à l’apogée de son succès, Angelo décide d’y mettre un point final.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T12:30:00+01:00 – 2023-12-05T13:30:00+01:00

Italie Street art