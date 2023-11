Dj set par Sébastien Ballion Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Dj set par Sébastien Ballion Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux. Dj set par Sébastien Ballion Samedi 2 décembre, 17h00 Bibliothèque Mériadeck Sébastien Ballion vous propose une fin d’après-midi à l’ambiance soul / funk et hip hop au cours d’un dj set 100 % vinyles. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux latitude longitude 44.835305;-0.586878

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/