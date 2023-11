Presque Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux.

Presque Samedi 2 décembre, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Un film de Bernard Campan et d’ Alexandre Jollien

2022, drame/comédie, 1h32

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

https://www.youtube-nocookie.com/embed/pd1SKaeATu4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

