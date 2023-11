Atelier cadavre exquis Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier cadavre exquis Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux. Atelier cadavre exquis Samedi 2 décembre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Participation libre Venez participer à la création d’un ouvrage collectif sur le thème des chimères !

Tous les dessins seront assemblés sur place pour former un livre-jeu « méli-mélo ».

Participation libre à partir de 12 ans. DISPARATE est une association créée à Bordeaux en avril 2013.

Le mot disparate signifie hétéroclite, de bric et de broc, qui contraste fortement, cela sous entend aussi varié, mélangé, éclaté, dispersé… Voilà en quelques mots l’essence de ce projet associatif : rassembler en un même lieu des créations diverses venant de partout, d’en montrer la richesse et la profusion, de les diffuser auprès d’un public tout aussi disparate. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « http://disparate.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2023-12-02T14:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00 dessin jeu ©Disparate Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde

