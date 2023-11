Atelier scratch avec Sébastien Ballion Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux.

Atelier scratch avec Sébastien Ballion Samedi 2 décembre, 10h30, 14h00 Bibliothèque Mériadeck sur inscription

Deux platines, une table de mixage et une bonne énergie.

Rien de plus.

Découvrez les bases du Turntablism avec au programme :

– Découverte de l’équipement professionnel numérique/analogique

– Apprentissage du maniement des platines et du crossfader

– Scratch, mix

Une initiation à la culture DJ, le premier pilier du mouvement Hip-hop !

2 sessions seront proposées par Sébastien Ballion au cours de la journée à la bibliothèque de Bordeaux Mériadeck.

1er atelier : 10h30

2ème atelier: 14h

Inscription au 05 56 10 30 00 ou directement à la bibliothèque de Bordeaux Mériadeck.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 00 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

