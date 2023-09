LA FRESQUE DU CLIMAT Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde LA FRESQUE DU CLIMAT Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux. LA FRESQUE DU CLIMAT Samedi 2 décembre, 10h00 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription L’Association La Fresque du Climat vous propose un atelier collaboratif et participatif, basé sur un jeu de 42 cartes issues des travaux du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)

Cet atelier vise à sensibiliser aux changements climatiques. Face à l’urgence climatique, chacun doit être formé aux bases scientifiques du climat pour comprendre la situation, se faire une opinion, agir vite et accepter collectivement les changements à faire. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 30 00 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T13:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T13:00:00+01:00 Climat Ecologie Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux latitude longitude 44.835305;-0.586878

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/