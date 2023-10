Colloque La fabrique des littératures du monde en France : discours, traduction, édition Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 1 décembre 2023, Bordeaux.

Colloque La fabrique des littératures du monde en France : discours, traduction, édition Vendredi 1 décembre, 09h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre et gratuite

Voir le programme

Visuel

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://plurielles.u-bordeaux-montaigne.fr/manifestation/appel-a-communications-la-fabrique-des-litteratures-du-monde-en-france-discours-traduction-edition-2023-30-nov-1-dec-colloque-dl-30-juin-2023?fbclid=IwAR0Qw3vT63Rlw4cEis-wBk3hk9MWWre3iXTKRM60QlrO-ZP_nR8s1-TQCrw »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 180, « description »: « Explore the Ocean of Books to find your favourite authorsu2019 islands and discover similar ones near them. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « An Ocean of Books », « thumbnail_url »: « https://artsexperiments.withgoogle.com/ocean-of-books/icons/apple-icon-180×180.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://artsexperiments.withgoogle.com/ocean-of-books », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 180}, « link »: « https://artsexperiments.withgoogle.com/ocean-of-books?latitude=-26.2737&longitude=-2.5000&zoom=1.00 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T09:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

2023-12-01T09:00:00+01:00 – 2023-12-01T18:00:00+01:00

littérature traduction édition