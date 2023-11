50 ans de Hip-hop Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 30 novembre 2023, Bordeaux.

50 ans de Hip-hop Jeudi 30 novembre, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Aujourd’hui, le rap est la musique la plus écoutée, la plus streamée. Jadis illégitime et sulfureux, il fait aujourd’hui partie du paysage. Le rap est devenu mainstream, en même temps qu’il s’est diversifié et hybridé.

Cette conférence entend revenir sur ses 50 ans d’histoire, principalement aux USA et en France. Comment le rap est-il sorti du ghetto ? Comment a-t-il évolué esthétiquement ? Que représente-t-il aujourd’hui dans notre société ?

Une conférence avec DJ, suivie d’un pot et d’une scène ouverte hip-hop instrumental avec les élèves du CIAM

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:00:00+01:00 – 2023-11-30T20:30:00+01:00

