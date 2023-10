Le temps des forêts Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 28 novembre 2023, Bordeaux.

LE TEMPS DES FORÊTS

Un film de François-Xavier Drouet

France, 2018, 103′, vf

Production : L’Atelier Documentaire.

Symbole d’une nature authentique et préservée, la forêt vit une phase d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, disparition des savoir-faire, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Le Temps des forêts est un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert vert, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.

Séance proposée par le CAUE de la Gironde, suivie d’une rencontre avec Sebastien Gendry, adjoint au directeur de l’ONF Landes Nord Aquitaine.

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de la Gironde accompagne les élus, collectivités locales, institutions et particuliers dans leurs démarches de construction, d’aménagement et d’urbanisme. Le CAUE est investi d’une mission de service public au profit de tous, pour l’amélioration du cadre de vie, de la qualité architecturale et paysagère du territoire.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

