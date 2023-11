Le Pont des Arts : rencontre et concert Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 25 novembre 2023, Bordeaux.

Le Pont des Arts : rencontre et concert Samedi 25 novembre, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

L’association « Le Pont des Arts » propose depuis 2015 à des patients des ateliers de musicothérapie, afin de les aider et les accompagner par une sensibilisation à la musique et d’autres formes artistiques.

L’association vous invite à la découverte de ces ateliers, ainsi que d’autres actions de l’association. Une rencontre émaillée d’échanges avec les intervenants, de témoignages de soignants et de patients et de moments musicaux.

Avec la participation de :

Pierre Esterlin et Denise Gaye-Lacroze, musiciens et musicothérapeutes

Ghislaine Tortosa, violoncelliste à l’ONBA et Maria Paleolog, historienne de l’art

Jean-Philippe Guillo, pianiste concertiste et enseignant au Conservatoire de Bordeaux, et Mathilde Maumont, comédienne

Pascal Pistone, musicien et musicologue

Georges Restuit, auteur et écrivain

Sophie Dimicoli-Salazar, médecin et présidente de l’association

L’équipe soignante d’hématologie du CHU de Bordeaux.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr

Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

