Atelier Danse Les yeux fermés/ Temps d’échanges Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 25 novembre 2023, Bordeaux.

Dans le cadre du Festival Hors jeu/En jeu

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de la Gironde

Atelier de Danse à l’aveugle avec Fabienne Haustant, danseuse professionnelle malvoyante de l’Association « Danse les yeux fermés » pour les voyants et non-voyants

Fabienne Haustant, danseuse professionnelle malvoyante, a fait de son handicap une force.

Dans ses ateliers, elle invite tout le monde, voyants et non-voyants, à venir dans son monde et réconcilie les non-voyants avec le mouvement, en appréhendant la danse d’une manière différente.

Danser les yeux fermés, c’est une manière de prendre conscience de son corps dans ses moindres vibrations, de s’isoler des regards extérieurs, pour se concentrer sur les mouvements et l’harmonie qui s’en dégage.

Danseur ou non danseur, voyant ou non-voyant, venez comme vous êtes pour expérimenter la danse les yeux fermés, et laissez-vous porter par la bonne humeur et l’enthousiasme communicatif de Fabienne.

Un seul risque à prendre : celui de passer un excellent moment !

1. 10h-> 12h30 : Atelier Danse les yeux fermés

Sur inscription, à partir de 10 ans

Auditorium, Bibliothèque Mériadeck

2. pique-nique à 12h30 façon auberge espagnole à l’espace Pique-nique

niveau 0

3. 14h : Démonstration publique et rencontre/temps d’échanges avec Fabienne autour de son travail

Entrée libre,

Auditorium, bibliothèque Mériadeck

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr
Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:30:00+01:00

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

Hors jeu/En jeu