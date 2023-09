Colloque Traduction et écologie Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Colloque Traduction et écologie Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 23 novembre 2023, Bordeaux. Colloque Traduction et écologie Jeudi 23 novembre, 09h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre et gratuite Colloque organisé par Isabelle Poulin, professseure de littératue comparée à l’université Bordeaux-Montaigne, co-éditrice notamment du volume XXe siècle de L’histoire des traductions en langue française (éditions Verdier) : voir le programme complet du colloque. À 14h, le colloque accueillera l’écrivaine Fatima Ouassak, invitée du festival de littérature étrangère Lettres du Monde, autour de son livre Pour une écologie pirate, et nous serons libres (La Découverte, 2023), deuxième volet de sa « trilogie » consacrée à l’écologie populaire après La Puissance des Mères. Fatima Ouassak est politologue, cofondatrice du Front de mères, premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, et de Verdragon, première Maison de l’écologie populaire en France, à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Elle préside le réseau Classe/Genre/Race, qui lutte contre les discriminations subies par les femmes descendantes de l’immigration postcoloniale. Dans son livre Pour une écologie pirate, et nous serons libres, Fatima Ouassak convoque la figure de l’enfant pirate pour mettre en avant l’urgence d’intégrer les populations des banlieues dans la réflexion et l’action écologique. Comment faire un monde plus respirable pour les enfants ? Pour l’autrice, une écologie libératrice doit impérativement prendre en compte les populations des banlieues, ce que ne font pas les mouvements écologistes actuels. > Ce jeudi 23 novembre, retrouvez Fatima Ouassak à la bibliothèque Capucins/Saint-Michel dans le cadre du festival Lettres du Monde (18h) Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://editions-verdier.fr/livre/histoire-des-traductions-en-langue-francaise-xxe-siecle/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/permalink/P-b4c1dfac-5e89-423a-a398-0d93c3f735ed »}, {« link »: « https://plurielles.u-bordeaux-montaigne.fr/manifestation/2023-23-24-novembre-traduction-et-ecologie »}, {« link »: « https://www.lettresdumonde33.com/ »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca1000174317 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

