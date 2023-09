A la rencontre du Bernin Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 21 novembre 2023, Bordeaux.

A la rencontre du Bernin Mardi 21 novembre, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

La Bibliothèque de Mériadeck vous invite à la conférence de Ferrante Ferranti, autour de l’œuvre du Bernin, l’un des plus grands noms de l’histoire de l’art du XVIIe siècle.

Chef de file du baroque italien, artiste complet considéré comme un nouveau Michel-Ange, Gian Lorenzo Bernini, dit le Bernin ou Cavalier Bernin (1598-1680) a marqué l’histoire de l’art par son talent de sculpteur. Le mouvement, la dramaturgie, le grandiose n’avaient pas de secret pour cet infatigable artiste, qui se révéla aussi être un habile courtisan et l’un des plus fidèles serviteurs de la papauté vaticane.

Né en 1960, Ferrante Ferranti prend sa première photographie à l’âge de dix-huit ans, une vague à Belle-Île en mer. Passionné par le livre de Fernand Pouillon, Les Pierres sauvages, il se lance dans une formation d’architecte qu’il termine avec un diplôme sur les Théâtres et la scénographie à l’époque baroque.

Photographe voyageur, Ferrante Ferranti est engagé depuis trente ans avec l’écrivain Dominique Fernandez, dans une exploration commune du baroque, de la Syrie à la Bolivie en passant par la Sicile et Saint- Pétersbourg.

Ses photographies dialoguent avec les textes de l’écrivain, qui le définit comme ‘ l’inventeur d’un langage qui relie le soleil aux ruines, en quête du sens caché sous les formes’ (Itinérances, Actes Sud, 2013).

Conférence réalisée à l’initiative de l’association Dante Alighieri de Bordeaux.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://ferranteferranti.com/ »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bernin »}, {« link »: « http://www.dante-bordeaux.org/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T18:00:00+01:00 – 2023-11-21T19:30:00+01:00

2023-11-21T18:00:00+01:00 – 2023-11-21T19:30:00+01:00

Sculpture Italie