Gironde Lectures de : André Tournon, Montaigne. La glose et l’essai Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 20 novembre 2023, Bordeaux. Lectures de : André Tournon, Montaigne. La glose et l’essai Lundi 20 novembre, 14h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Cet ouvrage d’André Tournon, Montaigne, la glose et l’essai, est paru aux presses universitaires de Lyon en 1983, réédité dans une version revue chez Champion en 2000 et reproduit chez Classiques Garnier en 2022.

Etudiant la structure du discours, l’armature du langage philosophique à l’œuvre dans les Essais de Montaigne, cet ouvrage en effet interroge la nature du commentaire humaniste et de la glose juridique, ainsi que le type de vérité qui s’y déploie. Autant de questions fondamentales à bien des disciplines contemporaines, à commencer par le droit, comme la littérature.

Programme complet du colloque

Bibliothèque Mériadeck
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

