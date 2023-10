Rencontre avec Pete Fromm Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

Rencontre avec Pete Fromm Samedi 18 novembre, 17h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Pete Fromm est né en 1958 à Milwaukee, dans le Wisconsin. Poussé par ses parents à terminer ses études, il s’inscrit au cours de creative writing de Bill Kittredge. C’est dans ce cadre qu’il rédige sa première nouvelle et découvre sa vocation. Aujourd’hui, Pete Fromm a publié plusieurs romans et recueils de nouvelles qui ont remporté de nombreux prix et ont été vivement salués par la critique. Indian Creek, récit autobiographique qui raconte son hiver en solitaire dans les Rocheuses, a été son premier livre traduit en français et est devenu un classique du nature writing aux États-Unis comme en France

Le Lac de nulle part voit deux frères et leur père partir pour une dernière aventure, en canoë, sur les lacs au Canada. Rien ne se passe comme prévu.

En partenariat avec Lettres du Monde

Dédicace à l’issue de la rencontre avec La Machine à Lire

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

2023-11-18T17:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

Littérature américaine Nature writing