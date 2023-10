Douce France Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

Douce France Samedi 18 novembre, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Un film de Geoffrey Couanon , 2021, documentaire, 1h35

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ?

Cette projection vous est proposée dans le cadre du Mois du Film Documentaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:30:00+01:00

