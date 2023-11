Montaigne tour : Présentation de l’Exemplaire de Bordeaux des Essais de Montaigne Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

Montaigne tour : Présentation de l’Exemplaire de Bordeaux des Essais de Montaigne Samedi 18 novembre, 10h30 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription

Une fois par mois, rendez-vous dans les bibliothèques du réseau bordelais, pour découvrir l’histoire de Montaigne et de ses Essais.

Pour ce premier rendez-vous, nous vous présenterons le célèbre « Exemplaire de Bordeaux » des Essais de Montaigne inscrit au registre Mémoire du Monde de l’UNESCO depuis le 18 Mai 2023.

Cet exemplaire de l’édition de 1588 des Essais a été entièrement annotée par Montaigne : c’est aujourd’hui le seul manuscrit autographe subsistant de ce texte fondateur et le point d’observation unique de Montaigne à l’oeuvre. L’Exemplaire de Bordeaux permet de comprendre la genèse de ce classique de la littérature mondiale.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/nHxvXIcJ_mw?si=RNEyXpMIeEC6E9jq

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://selene.bordeaux.fr/notice?id=h%3A%3ABordeauxS_B330636101_S1238ResC_EB&locale=fr »}, {« data »: {« author »: « Bibliothu00e8ques de Bordeaux », « cache_age »: 86400, « description »: « Du00e9couvrez lu2019Exemplaire de Bordeaux, signu00e9 de Montaigne, tru00e9sor conservu00e9 u00e0 la bibliothu00e8que Mu00e9riadeck de Bordeaux. C’est une u00e9dition des Essais de 1588 entiu00e8rement annotu00e9e de la main de Montaigne en vue du2019une nouvelle u00e9dition. Ce document unique permet d’approcher son travail du2019u00e9criture. Il a servi de base u00e0 toutes les u00e9ditions publiu00e9es au 20u00e8me siu00e8cle.nnEn savoir plus : https://bit.ly/3slLmapnnReportage ru00e9alisu00e9 par Grand Angle Productions. », « type »: « video », « title »: « Les Tru00e9sors de la Bibliothu00e8que – Les Essais de Michel seigneur de Montaigne (exemplaire de Bordeaux) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nHxvXIcJ_mw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nHxvXIcJ_mw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC6h67sBVDm0YvXli7D1WEPQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

Les Trésors de la Bibliothèque - Les Essais de Michel seigneur de Montaigne (exemplaire de Bordeaux)

Lire cette vidéo sur YouTube

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube-nocookie.com/embed/nHxvXIcJ_mw?si=RNEyXpMIeEC6E9jq »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

Patrimoine Livre ancien