Gironde Rencontre avec Kenshirô Sakamoto Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 17 novembre 2023, Bordeaux. Rencontre avec Kenshirô Sakamoto Vendredi 17 novembre, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre Le festival Lettres du Monde vous propose une rencontre avec le mangaka japonais Kenshirô Sakamoto, autour de son dernier titre publié aux éditions Kana, Toah’s Ark, Le livre des anima : un shonen qui revisite le mythe de l’arche de Noé.

Corinne Bret, ancienne journaliste et traductrice, assurera l’interprétariat et l’animation des rencontres. La rencontre sera suivie d’une vente-dédicace par la librairie Manga Kat.

Kenshirô Sakamoto est né à Kumamoto. Il gagne en 2004 le Prix du nouvel artiste de Comic BonBon après avoir été diplômé de la Comprehensive School Human Academy (Tokyo). Il débute en 2006 sa première série de manga, Totsugeki Chicken, chez Comic BonBon, puis crée en 2008 un oneshot pour un magazine, avant d’entamer l’écriture de la série Buster Keel, qui compte à ce jour douze volumes publiés chez Kana.

Il est aussi l'auteur de Fairy Tail – La Grande aventure de Happy, une série parue aux éditions Nobi Nobi et adaptée du célèbre manga de Hiro Mashima, qui peut être lue par les plus jeunes.

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde

