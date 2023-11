Festival Lettres du Monde – Rencontre avec Kenshiro Sakamoto Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Festival Lettres du Monde – Rencontre avec Kenshiro Sakamoto Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 17 novembre 2023, Bordeaux. Festival Lettres du Monde – Rencontre avec Kenshiro Sakamoto Vendredi 17 novembre, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre FESTIVAL LETTRES DU MONDE

Avoir 20 ans

Du 16 au 26 novembre 2023

KENSHIRO SAKAMOTO Kenshirô Sakamoto est né à Kumamoto (Japon). Il gagne en 2004 le Prix du nouvel artiste de Comic BonBon après avoir été diplômé de la Comprehensive School Human Academy (Tokyo). Il débute en 2006 sa première série de manga, Totsugeki Chicken, chez Comic BonBon, puis crée en 2008 un oneshot pour un magazine, avant d’entamer l’écriture de la série Buster Keel, qui compte à ce jour douze volumes. Toah’s Ark, Le livre des anima, Kana, 2023

L’Arche de Noé s’avérait être un grimoire devant sceller les âmes perdues qui répandent le Mal : les Anima. Tombée sous leur emprise, Pandora les libéra du grimoire. Toah, son frère jumeau, voyage désormais avec J, son fidèle acolyte, afin de retrouver les Anima et les emprisonner à nouveau dans l’Arche ! Il espère ainsi pouvoir libérer sa sœur jumelle de l’emprise des forces du Mal… Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00 manga Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Bibliothèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Bibliothèque Mériadeck Bordeaux latitude longitude 44.835305;-0.586878

Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/