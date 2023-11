Braderie de livres Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Braderie de livres Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 17 novembre 2023, Bordeaux. Braderie de livres 17 et 18 novembre Bibliothèque Mériadeck Entrée libre La grande braderie des livres issus du désherbage des bibliothèques est de retour : pendant deux jours, des milliers de livres documentaires et de fiction, jeunesse et adulte sont proposés à la vente au prix de 1€ (5€ pour les beaux-livres). Le désherbage ?

Pour une bibliothèque, l’action de désherber consiste à retirer des livres (non patrimoniaux) pour permettre d’actualiser les fonds et mettre en valeur de nouveaux ouvrages. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Accessible aux personnes à mobilité réduite

