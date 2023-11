Les objets du Nouveau Monde dans les collections de la Renaissance Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 16 novembre 2023, Bordeaux.

Les objets du Nouveau Monde dans les collections de la Renaissance Jeudi 16 novembre, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Conférence au programme du 6e Moi(s) Montaigne :

« Regarder le monde avec Montaigne »

À la fin d’une période qui fut celle des « grandes découvertes » et de l’invention de l’imprimerie et qui s’acheva dans les guerres de religion et la faillite du rêve humaniste, Montaigne pose un regard complexe sur le monde : sceptique, critique, ironique, décalé, décentré…

Ce sixième Moi(s) Montaigne invitera les auditeurs à regarder le monde à travers le regard de Montaigne, et saisira aussi le prétexte du chapitre sur les « cannibales » pour explorer les nouveaux horizons de la Renaissance.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T19:30:00+01:00

