Café Linguistique Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 14 novembre 2023, Bordeaux.

Café Linguistique 14 novembre et 12 décembre Bibliothèque Mériadeck entrée libre

Nous vous attendons avec impatience pour parler Anglais, Espagnol, Italien, Allemand et Français avec nos volontaires européens !

Gratuit et ouvert à tous niveaux ! ?

Our team and volunteers look forward to sharing a great linguistic experience with you.

Next time, we will talk in English, Spanish, Italian, German and French !

Free and open to all, no matter the level

https://europe-bordeaux.eu/fr/accueil/presentation/

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T17:30:00+01:00 – 2023-11-14T18:30:00+01:00

2023-12-12T17:30:00+01:00 – 2023-12-12T18:30:00+01:00

café linguistique maison de l’europe

©maisondeleurope